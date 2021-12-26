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20 января, 18:30
НовостиЗдравоохранение

Бату Хасиков посетил Республиканский детский медицинский центр

Бату Хасиков посетил Республиканский детский медицинский центр

В учреждении из-за увеличения числа зараженных гриппом, ОРВИ и началом распространения штамма коронавируса «Омикрон», идет подготовка к приему заболевших детей. Глава региона отметил, что все необходимое для развертывания дополнительных инфекционных коек, в медучреждении уже готово.

Главный врач медицинского центра Светлана Манджиева сообщила, что в случае наплыва зараженных «Омикроном», под госпиталь планируется освободить трехэтажный корпус с дополнительными койками. Это примерно 100 мест. Также, по словам Манджиевой, подготовлен запас необходимых лекарств и запущена лаборатория для исследования ПЦР-тестов.  На сегодняшний день она исследует до 200 тестов за две смены, при необходимости, планируется увеличить количество исследований до 300.

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