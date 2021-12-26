Билет в новую жизнь. Новые российские паспорта на днях получила семья из Киргизии

Всё это в рамках содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, она действует с 2006 года и является одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики страны. Калмыкия подключилась к реализации три года назад.

Кто может переехать, и как это сделать узнавала наша съёмочная группа.

Российские паспорта для семьи Кесаевых, переехавших из Киргизии больше, чем просто документы. Это и о правах, и о свободе, и о мироощущении. Вместе с супругой и дочкой год назад Султан Кесаев решился на судьбоносный шаг – переехал из родного Таласа в Элисту. А уже на днях они приняли присягу и стали полноправными гражданами России. Переезжать было волнительно, - признаётся мужчина.

О переезде пара мечтала давно. В 2020-м стали активно изучать информацию и обратились в представительство МВД России в Киргизии. Получить одобрение помогло хорошее знание русского языка, образование и опыт работы. Султан по профессии стоматолог, и найти работу в Элисте не составило большого труда.

Дома у Кесаевых остались родители, по которым они очень скучают, но о решении своём не жалеют. В Калмыкии удивила и понравилась архитектура. Отличаются только климатические условия.

Сейчас Султан работает, а Сабина занимается ребёнком. В будущем девушка планирует заняться косметологией, как и было в Бишкеке. В планах у пары - путешествовать и расширять свои горизонты.

Мечта стала возможной благодаря федеральной подпрограмме содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Она действует в регионе с 2019 года, на переезд могут претендовать не все, есть ряд требований: возраст более 18 лет, свободное владение русским языком, образование не ниже среднего специального или высшего, опыт работы и квалификация, востребованную в России.

За период действия подпрограммы в Калмыкию переехали 95 человек со своими семьями. В географии стран - Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Германия.