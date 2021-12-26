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28 января, 16:26
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В Главном Управлении МЧС по Калмыкии подвели итоги деятельности за прошлый год

В Главном Управлении МЧС по Калмыкии подвели итоги деятельности за прошлый год

 Как отметил в своем докладе руководитель ведомства Мерген Мальтинов, год был сложным, однако, поставленные задачи по всем важным направлениям выполнены. 

 Как результат, региональное Управление вошло в четверку лучших среди всех субъектов страны. Так, по сравнению с 2020 годом уменьшилось количество пожаров, сократилось и число погибших и пострадавших.

  В прошлом году созданы два подразделения противопожарной службы. В планах - создание еще семи постов. Таким образом, в зоне ЧС и пожарной безопасности окажутся еще 40 населенных пунктов с населением более 12 тысяч человек. 

  Кроме того, правительством республики утвержден трехлетний план по созданию и развитию добровольной пожарной охраны.

 

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