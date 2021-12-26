В Главном Управлении МЧС по Калмыкии подвели итоги деятельности за прошлый год

Как отметил в своем докладе руководитель ведомства Мерген Мальтинов, год был сложным, однако, поставленные задачи по всем важным направлениям выполнены.

Как результат, региональное Управление вошло в четверку лучших среди всех субъектов страны. Так, по сравнению с 2020 годом уменьшилось количество пожаров, сократилось и число погибших и пострадавших.

В прошлом году созданы два подразделения противопожарной службы. В планах - создание еще семи постов. Таким образом, в зоне ЧС и пожарной безопасности окажутся еще 40 населенных пунктов с населением более 12 тысяч человек.

Кроме того, правительством республики утвержден трехлетний план по созданию и развитию добровольной пожарной охраны.