«Вклады в инвестиции» - новая схема мошенничества

Она получает распространение и на территории степного региона. Как сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии, неизвестные лица, представляясь сотрудниками «Газпром» и «Газпром-инвест», звонят на личные телефоны граждан и предлагают инвестировать в проекты этих компаний с целью получения дохода. Желая заработать на биржевых рынках, наиболее доверчивые граждане, без каких-либо сомнений, предоставляют сбережения аферистам.

Так, за прошедшие сутки в полицию обратились две жительницы Элисты, пострадавшие из-за своей доверчивости. Общий ущерб по трем фактам составил более 10 миллионов рублей.