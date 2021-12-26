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28 января, 18:29
НовостиКриминал

«Вклады в инвестиции» - новая схема мошенничества

«Вклады в инвестиции» - новая схема мошенничества

Она получает распространение и на территории степного региона. Как сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии, неизвестные лица, представляясь сотрудниками «Газпром» и «Газпром-инвест», звонят на личные телефоны граждан и предлагают инвестировать в проекты этих компаний с целью получения дохода. Желая заработать на биржевых рынках, наиболее доверчивые граждане, без каких-либо сомнений, предоставляют сбережения аферистам. 

Так, за прошедшие сутки в полицию обратились две жительницы Элисты, пострадавшие из-за своей доверчивости. Общий ущерб по трем фактам составил более 10 миллионов рублей.

 

 

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