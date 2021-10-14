Безопасность на автомобильных дорогах Калмыкии будет усилена

Глава Калмыкии Бату Хасиков провел заседание по развитию дорожной сети и снижению смертности в ДТП, где обсудили ситуацию с проблемными участками на дорогах республики, установку камер видеофиксации, увеличение до 4-х числа полос на федеральных трассах и развитие придорожной инфраструктуры. «Большое внимание обращаем на развитие придорожных сервисов: удобные парковки и места отдыха для водителей, кафе, станции обслуживания. Это сделает наши дороги комфортнее и поможет развитию экономики, в том числе - туризма», – подчеркнул Бату Хасиков.

Он отметил, что на данный момент в республике построено 7 километров четырёхполосных дорог. Глава региона добавил: «Планируем расширять до 4-х полос ключевые участки трассы Элиста – Яшкуль, проектную документацию по этому проекту будем делать уже в следующем году. Также к 2025 планируем привести в соответствие с нормативами более 24% дорог республики».

Помимо этого, на заседании обсудили готовность дорог и техники к зимнему периоду. Глава Калмыкии поручил дополнительно отработать мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим и эвакуацию на дорогах в случае происшествий.