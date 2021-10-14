Обследование карантинной зоны на островах озера Маныч-Гудило продолжается

«В рамках ликвидации выявленного ранее очага высокопатогеного гриппа птиц на острове Надежда озера Маныч-Гудило не подтверждена информация о трехстах погибших птицах, ветеринарными специалистами были обнаружены и утилизированы 123 павшие птицы» - прокомментировал заместитель начальника Управления ветеринарии по региону Виталий Качканов.



В ходе мониторинга был выявлен падеж черношейной поганки на острове Буян-Утиный. Лабораторные исследования подтвердили вирус гриппа птиц аналогичный ранее выявленному. Сейчас исследуется остров Птичий.

Также в угрожаемой зоне и зоне наблюдения проведен подворный обход для учета домашней птицы по видам, проведен их клинический осмотр - это 70 подворий, в которых осмотрено 1834 головы домашней птицы. Случаи заражения среди них не выявлено. Тем не менее в федеральный центр направлена заявка о выделении необходимого количества вакцины против гриппа птиц.



