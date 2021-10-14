Сегодня в республике отмечают 80-летие 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил важность сохранения памяти героев: «Благодарю тех, кто занимается увековечением памяти наших воинов, не позволяет неверно трактовать историю. Также выражаю благодарность Народному Хуралу Калмыкии и лично Анатолию Васильевичу Козачко за утверждение этой памятной даты».

12 ноября прошло совещание руководства республики с представителями научных центров Калмыкии, на нем обсудили увековечивание памяти 110-й ОККД. В этом году в честь 80-летия дивизиона организованы классные часы для учащихся, акции и лекции для студентов.

В 1941 году, в этот день вышло постановление № 894сс Государственного Комитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях», послужившее началом формирования двух кавалерийских дивизий, объединенных в 1942 году в 110-ю кавдивизию. Более 6 тысяч жителей республики вошли в состав формирования.

Также сегодня прошло конное шествие, организованное Министерством спорта и молодёжной политики, и возложение цветов на мемориале 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.