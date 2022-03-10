Аппаратно-программный комплекс «КРИС-П» ГИБДД выявляет должников

В Элисте продолжаются совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД с использованием «Крис-П», который позволяет в автоматическом режиме определять транспортные средства должников, начиная от штрафов до алиментов, налогов, кредитов и т.д.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РК, на днях аппаратно-программный комплекс по номерам распознал 14 автотранспортных средств, зарегистрированных на должников. Элистинские судебные приставы наложили аресты на 8 единиц автотранспорта, владельцы которых имели долги по налогам, штрафам ГИБДД, материальному ущербу. 6 человек погасили свои задолженности, оплатив платежные квитанции на общую сумму около 170 тыс. рублей.