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11 апреля, 13:32
НовостиСельское хозяйствоЭкология

В Калмыкии до 2030 года создадут четыре мелиоративных комплекса

В Калмыкии до 2030 года создадут четыре мелиоративных комплекса

Они обеспечат прочной кормовой базой три района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Николая Абушинова.

В прошлом году новый мелиоративный комплекс запустили в Приютненском районе. Его работа позволит обеспечить грубыми и концентрированными кормами животноводство района. Откормочные площадки для крупного и мелкого рогатого скота создадут также в засушливых Кетченеровском, Яшкульском и Черноземельском районах.

«Проект предполагает использование наиболее эффективных технологий, которые применяются в передовых мелиоративных комплексах страны. С введением в эксплуатацию четырех комплексов в Калмыкии добавится 1760 гектаров мелиорируемых земель. Свыше 562 млн руб. федерального бюджета и 50,4 млн руб. из республиканского бюджета уже были направлены для пострадавших от засухи хозяйств», – об этом заявил Глава Калмыкии Бату Хасиков по итогам совещания в федеральном Минсельхозе на тему разработки механизмов поддержки фермеров.  

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