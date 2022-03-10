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11 апреля, 12:13
НовостиСоциальная политика

Стартовал новый отбор облачного ПО для программы цифровизации малого и среднего бизнеса

Стартовал новый отбор облачного ПО для программы цифровизации малого и среднего бизнеса

Об этом сообщает министерство цифрового развития Калмыкии. В этом году объем финансирования увеличен до 2 миллиарда  рублей.

Внедрение отечественного программного обеспечения –  это одно из основных направлений работы профильного ведомства. На сегодняшний день мерой поддержки воспользовались 50 предпринимателей из Элисты, Лаганского, Черноземельского, Сарпинского, Яшалтинского, Целинного, Приютненского районов.

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