525 семей Калмыкии получили господдержку на основе социального контракта

Такие данные приводят в Министерстве социального развития, труда и занятости на 1 декабря. Так, 116 граждан получили работу, 200 – стали осуществлять предпринимательскую деятельность. 82 жителя получили помощь на введение личного подсобного хозяйства. Общая сумма заключенных контрактов составила более 56 миллионов рублей.

Напомним, договор могут оформить семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в республике.