Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём конституции Российской Федерации

"Уже 28 лет Конституция регулирует жизнь нашего общества, является залогом укрепления мира и согласия, обеспечивает сохранение прав и свобод жителей всех регионов России, в том числе и Калмыкии.

В 2020 году всенародным голосованием поддержаны очень важные поправки в Конституцию по сохранению семейных и культурных традиций, укреплению и развитию социально-экономической сферы. Этот прочный фундамент позволяет нашему обществу двигаться дальше в развитии ключевых сфер жизни страны" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова