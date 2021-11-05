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12 декабря, 11:44
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Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём конституции Российской Федерации

Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём конституции Российской Федерации

"Уже 28 лет Конституция регулирует жизнь нашего общества, является залогом укрепления мира и согласия, обеспечивает сохранение прав и свобод жителей всех регионов России, в том числе и Калмыкии.

В 2020 году всенародным голосованием поддержаны очень важные поправки в Конституцию по сохранению семейных и культурных традиций, укреплению и развитию социально-экономической сферы. Этот прочный фундамент позволяет нашему обществу двигаться дальше в развитии ключевых сфер жизни страны" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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