12 декабря, 13:42
 -1 °C
83,12
73,61
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 декабря, 15:45
НовостиКриминал

Дело о мошенничестве при строительстве жилого дома для детей сирот в Лагани направлено в суд

Дело о мошенничестве при строительстве жилого дома для детей сирот в Лагани направлено в суд

 Прокурор Калмыкии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия «Домостроительный комбинат», который обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

 Уголовное дело было возбуждено в рамках реализации республиканской программы об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия