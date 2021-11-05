Дело о мошенничестве при строительстве жилого дома для детей сирот в Лагани направлено в суд

Прокурор Калмыкии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия «Домостроительный комбинат», который обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено в рамках реализации республиканской программы об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.