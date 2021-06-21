В Лаганском районе объявлен режим повышенной готовности из-за качества воды

Запрещено использовать воду в питьевых целях централизованной системы водоснабжения населением, организациям и учреждениям в Лагани и в селе Северное. Подвоз воды уже начался. Стационарные емкости установлены и на территории школы и детского сада.

По словам главы района Очира Очирова, необходимо строительство новых очистных сооружений. Для этих целей требуется около 150 миллионов рублей. Еще 116 миллионов нужны для замены магистральных труб. Их изношенность превышает 80 процентов. Лаганский район уже запросил финансовую помощь у руководства республики на замену очистных фильтров.

Еженедельно будет проводиться и мониторинг качества питьевой воды. Об этом сказано в постановлении Главного санитарного врача Калмыкии. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует по цвету и запаху, уровню минерализации, жесткости.