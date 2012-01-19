49 молодым мамам Калмыкии назначена единовременная денежная выплата

Она осуществляется в рамках реализации региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которая входит в нацпроект «Демография». Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости по состоянию на 1 февраля.

Напомним, в соответствии с Указом Главы республики, на эту субсидию могут претендовать женщины до 25 лет включительно, родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. Размер выплаты составляет 30 000 рублей.