Подведены промежуточные итоги голосования по выбору общественной территории для благоустройства

Парк «Молодежный», «Аллея Героев» с парком и сквер у Культурного центра «Родина» - эти объекты большинство элистинцев хотят видеть благоустроенными. Таковы итоги первого этапа голосования по выбору общественной территории, которая будет приведена в порядок в рамках программы Комфортная городская среда в следующем году. Для каждой из этой тройки будет подготовлен дизайн-проект.

Как сообщают в Администрации города, специальная комиссия утвердила претендентов на вторую часть голосования, которая пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе онлайн-голосования. После его окончания и станет известен победитель.