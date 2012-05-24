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18 февраля, 18:20
НовостиСтроительствоГород

Подведены промежуточные итоги голосования по выбору общественной территории для благоустройства

Подведены промежуточные итоги голосования по выбору общественной территории для благоустройства

Парк «Молодежный», «Аллея Героев» с парком и сквер у Культурного центра «Родина» - эти объекты большинство элистинцев хотят видеть благоустроенными. Таковы итоги первого этапа голосования по выбору общественной территории, которая будет приведена в порядок в рамках программы Комфортная городская среда в следующем году. Для каждой из этой тройки будет подготовлен дизайн-проект. 

Как сообщают в Администрации города, специальная комиссия утвердила претендентов на вторую часть голосования, которая пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе онлайн-голосования. После его окончания и станет известен победитель.

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