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18 февраля, 16:55
НовостиСпорт

Президентом Федерации шахмат Калмыкии избран министр цифрового развития Алексей Этеев

Президентом Федерации шахмат Калмыкии избран министр цифрового развития Алексей Этеев

Он сменил на этом посту Эрдема Корнушкаева, который стал вице-президентом. В планах у Этеева - дальнейшая популяризация шахмат, в том числе среди молодежи и старшего поколения республики, работа с юными талантами, всестороннее повышение качества подготовки спортсменов, расширение деятельности Федерации и ее представителей на межрегиональном и международном уровнях. Все эти направления будут отражены в стратегии развития, которая будет подготовлена в ближайшее время

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