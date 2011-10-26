Президентом Федерации шахмат Калмыкии избран министр цифрового развития Алексей Этеев

Он сменил на этом посту Эрдема Корнушкаева, который стал вице-президентом. В планах у Этеева - дальнейшая популяризация шахмат, в том числе среди молодежи и старшего поколения республики, работа с юными талантами, всестороннее повышение качества подготовки спортсменов, расширение деятельности Федерации и ее представителей на межрегиональном и международном уровнях. Все эти направления будут отражены в стратегии развития, которая будет подготовлена в ближайшее время