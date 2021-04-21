47 семей Элисты получили сертификаты для приобретения или строительства жилья

Программа работает с 2008 года, и ежегодно число участников растёт. На церемонии торжественного вручения побывала наша съемочная группа

Зал, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, заполнен наполовину. Многие молодые родители пришли с малышами. Всем им не больше 35 лет. Это одно из условий участия в программе. И каждая из этих 47 семей нуждается в улучшении жилищных условий, ведь в большинстве из них воспитывается 3 и более детей.

Татьяна и Савр Киштановы в числе получателей денежной выплаты. Маме часто приходится одной управляться с двумя дочками Баиной и Даяной семи и пяти лет и двухлетним Эрдемом. Муж в эту страдную пору занят на стрижке овец. Пока им приходится делить жильё с родителями. Но недавно они приобрели в ипотеку дом, где у каждого будет своя комната. А сертификат, полученный по специальной программе, значительно поможет в оплате покупки.

Государственная программа по поддержке молодых семей в Элисте работает с 2008 года. За это время социальные выплаты получили 444 молодые семьи на общую сумму почти 190 миллионов. Из них - столичный бюджет предоставил 32 миллиона.

Суммы сертификатов разные. Они зависят от статуса семьи и размера общей площади жилья. Средства можно использовать для оплаты строительного подряда, последнего или первоначального платежа по ипотеке, договора купли-продажи и так далее. При этом, оно должно находиться на территории Калмыкии. Программа рассчитана до 2024 года.