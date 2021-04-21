Глава Калмыкии поздравил мартовских и апрельских ветеранов-именинников и юбиляров-тружеников тыла

В марте и апреле Глава Калмыкии поздравил с Днем рождения именинников-фронтовиков и юбиляров-тружеников тыла, отметивших 90, 95 и 100-летие. Поздравления получили 25 юбиляров-тружеников тыла и 2 ветерана ВОВ

К личному поздравлению по телефону по поручению Бату Хасикова присоединились Председатель Правительства Юрий Зайцев и Руководитель Администрации Главы Чингис Бериков.

Глава региона передал каждому имениннику памятные подарки, которые были вручены с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Кроме подарков, юбиляры получили персональные поздравления от Президента России Владимира Путина.

Руководители муниципалитетов республики, в которых проживают ветераны и труженики тыла, также поздравили именинников подарками.