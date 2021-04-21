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21 мая, 19:57
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Глава Калмыкии поздравил мартовских и апрельских ветеранов-именинников и юбиляров-тружеников тыла

Глава Калмыкии поздравил мартовских и апрельских ветеранов-именинников и юбиляров-тружеников тыла

В марте и апреле Глава Калмыкии поздравил с Днем рождения именинников-фронтовиков и юбиляров-тружеников тыла, отметивших 90, 95 и 100-летие. Поздравления получили  25 юбиляров-тружеников тыла и 2 ветерана ВОВ

К личному поздравлению по телефону по поручению Бату Хасикова присоединились Председатель Правительства Юрий Зайцев и Руководитель Администрации Главы  Чингис Бериков.

Глава региона передал каждому имениннику памятные подарки, которые были вручены с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Кроме подарков, юбиляры получили персональные поздравления от Президента России Владимира Путина.

Руководители муниципалитетов республики, в которых проживают ветераны и труженики тыла, также поздравили именинников подарками.

 

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