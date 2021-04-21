В управлении МЧС провели учебно-методический сбор по вопросам функционирования и развития Единых дежурно-диспетчерских служб

Именно они первыми получают информацию о происшествиях, и от сотрудников ЕДДС зависит, как будет выстраиваться алгоритм действий при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Глава управления МЧС Мерген Мальтинов отметил важную роль Единой дежурно-диспетчерской службы в обеспечении безопасности населения. Ее сотрудники первыми принимают информацию о ЧС: от их оперативного реагирования и грамотных действий, во многом, зависит исход операции во имя спасения людей и минимизации ущерба. Потому, в ходе семинара особое внимание акцентировали на нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность организаций, с которыми ЕДДС находится в постоянном взаимодействии.

Практическая часть программы включала обмен опытом, с этой целью участники побывали в Центре обработки вызовов Системы-112 и в ЕДДС Элисты. Там они ознакомились с нововведениями: оснащением и внедрением в деятельность диспетчеров современных информационных систем.

По итогам мероприятия было отмечено, что только грамотно скоординированные действия всех служб позволят своевременно реагировать на различные происшествия и ЧС.

Следует сказать, что службы созданы во всех районах и в столице. Ежедневно на оперативное дежурство заступают 15 диспетчеров. Координатором их действий в режиме онлайн выступает Центр Управления в кризисных ситуациях республиканского МЧС.