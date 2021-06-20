130 переселенцев из аварийного жилья получат новые квартиры раньше времени

На участке по улице Хомутникова начались подготовительные работы, в частности, устройство фундаментной подушки. В июле ожидается прохождение госэкспертизы, после чего, приступят к строительству.

Таким образом, завершится программа переселения, рассчитанная до 2025 года. Напомним, договоренность о досрочном финансировании была достигнута в ходе встречи Главы региона Бату Хасикова с главой Правительства России Михаилом Мишустиным.

Пятого февраля заявка была подана в Фонд ЖКХ, а уже восьмого была рассмотрена и утверждена. Финансирование составит более 105 миллионов рублей.

Новый дом – это 44 квартиры, общей жилой площадью более 2 тысяч квадратных метров. Их получат 130 человек из аварийных домов N5 в 3 микрорайоне, N 53 и N54 в 6 микрорайоне, а также домa N8 по улице Горького.