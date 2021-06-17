В Избиркоме Калмыкии завершился прием документов от самовыдвиженцев

Речь о тех, кто намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах депутатов Госдумы в порядке самовыдвижения по калмыцкому одномандатному округу.

В интервью Секретарь избирательной комиссии Наталья Федорченко рассказала, что впереди самый ответственный момент – регистрация. Все необходимые документы самовыдвиженцы должны предоставить в Избирком не позднее 4 августа. Между тем, продолжается прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.