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13 июля, 18:50
Новости

Готовь сани летом. Котельные города в эти дни проверяют специалисты

Готовь сани летом. Котельные города в эти дни проверяют специалисты

 В их состав входят представители регионального министерства ЖКХ и энергетики. Им нужно оценить все 28 объектов Элисты, от которых зависит, насколько успешно будет обеспечено качественное и надежное теплоснабжение столицы в осенне-зимний сезон.

  Как отмечают в ведомстве, заключительная приемка котельных состоится в августе. В этом году также планируют заменить более 3,5 километров тепловых сетей и провести мероприятия по промышленной безопасности, ремонту газового оборудования и электрики. Сейчас идут подготовительные работы в многоквартирных домах.

 

 

 

 

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