Готовь сани летом. Котельные города в эти дни проверяют специалисты

В их состав входят представители регионального министерства ЖКХ и энергетики. Им нужно оценить все 28 объектов Элисты, от которых зависит, насколько успешно будет обеспечено качественное и надежное теплоснабжение столицы в осенне-зимний сезон.

Как отмечают в ведомстве, заключительная приемка котельных состоится в августе. В этом году также планируют заменить более 3,5 километров тепловых сетей и провести мероприятия по промышленной безопасности, ремонту газового оборудования и электрики. Сейчас идут подготовительные работы в многоквартирных домах.