110 калмыцких семей получили поддержку на основе социального контракта

Это соглашение, которое заключается с семьей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калмыкии. По информации Министерства социального развития, труда и занятости 19 человек, благодаря этой мере получили помощь в поиске работы, 36 - в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, 19 - на ведение личного подсобного хозяйства. Общая сумма по соцконтрактам - более 10 миллионов рублей.