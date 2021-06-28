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22 июля, 15:32
НовостиСемьяСоциальная политика

110 калмыцких семей получили поддержку на основе социального контракта

110 калмыцких семей получили поддержку на основе социального контракта

Это соглашение, которое заключается с семьей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калмыкии. По информации Министерства социального развития, труда и занятости 19 человек, благодаря этой мере получили помощь в поиске работы, 36 - в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, 19 - на ведение личного подсобного хозяйства. Общая сумма по соцконтрактам - более 10 миллионов рублей.

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