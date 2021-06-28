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22 июля, 14:14
НовостиБизнесСельское хозяйство

Фермер из Октябрьского района открыл свое дело благодаря господдержке

Фермер из Октябрьского района открыл свое дело благодаря господдержке

Благодаря участию в программе «Начинающий фермер» Алдару Четыреву из Октябрьского района удалось получить грант и закупить поголовье. Со школьных лет он помогал отцу на животноводческой стоянке. И мечтал открыть свою. Гранты - серьезная поддержка для тех, кто только планирует начать свое дело. Министерство сельского хозяйства Калмыкии продолжает принимать заявки на получение грантов по программам возмещения затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и «Агростартап». Они предоставляются на создание или развитие хозяйства и открытие новых рабочих мест.

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