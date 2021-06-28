Сегодня в КалмГУ подвели предварительные итоги приёмной кампании

Как сообщил ректор Бадма Салаев – в новом учебном году стипендии для активных студентов будут повышены. Всего на сегодня подано более трёх тысяч заявлений на бакалавриат. В среднем, на одно бюджетное место претендуют 5 человек. Открылось новое направление – перевод и переводоведение. А среди популярных профилей по-прежнему юриспруденция, государственное и муниципальное управление, информационная безопасность и международные отношения. Там конкурс доходит до 17 человек на место. Напомним, приём документов в ВУЗе продолжается до 29 июля, а второй волны зачисления не будет.