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17 января, 17:30
НовостиОбразование

35 центров «Точек роста» создано в школах республики в 2021 году

35 центров «Точек роста» создано в школах республики в 2021 году

Масштабный проект, обеспечивающий доступ к новым формам образования детям, живущим в селах и малых городах, реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

К 2024 году – планируется открыть до 146 Центров естественнонаучной и технологической направленности. В них реализуется проектная деятельность, IT-технологии, новейшее лабораторное и компьютерное оборудование используется педагогами для подготовки учащихся к этапам Всероссийской олимпиады школьников.

В Элистинской образовательной школе №12 занятия проводятся по 7 профилям, среди которых не только робототехника, шахматы, журналистика, но и 3D-моделирование, обработка материалов, фотодело.

Условия обучения, по словам директора школы Бориса Бембеева, максимально приближены к производственному процессу, роботизированным системам и автоматике.

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