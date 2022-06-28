8 февраля, 10:11
Калмыцкие ребята – победители межрегионального турнира по грэпплингу.
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Сборная Элисты стала лучшей на турнире в Ставрополе. Степную республику представляли 24 юных спортсмена от 7 до 16 лет. В их копилке 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей в личных зачетах.
Сборная Элисты стала лучшей на турнире в Ставрополе. Степную республику представляли 24 юных спортсмена от 7 до 16 лет. В их копилке 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей в личных зачетах.
Фото от подписчика.
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