Калмыцкие ребята – победители межрегионального турнира по грэпплингу.

Сборная Элисты стала лучшей на турнире в Ставрополе. Степную республику представляли 24 юных спортсмена от 7 до 16 лет. В их копилке 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей в личных зачетах.



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