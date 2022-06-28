Школьники из Калмыкии сняли видеоролик для конкурса "Смотри – это Россия!"

Ребята рассказали жителям страны о Золотой Обители Будды Шакьямуни. Два года назад такой проект запустили активисты детских движений Якутии. Участники записывают видео на тему "Гордость моего региона", где рассказывают о своей малой родине и знакомятся с культурой, бытом, традициями.



Работа "Прикосновение к буддизму", которую создали воспитанники центра детско-юношеского туризма и краеведения республики была отмечена сертификатом.



Скриншот видео из соцсетей Центра туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08.