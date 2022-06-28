8 февраля, 09:49
В Калмыкии продолжается региональный этап всероссийского конкурса "Спасем жизнь вместе".
Смотрите наши видео на YouTube!
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Участники – это авторы социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Итоги подведут 20 февраля.
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Участники – это авторы социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Итоги подведут 20 февраля.
В федеральный этап попадёт по одной лучшей работе от каждого региона. Отмечу, по данным главного информационно-аналитического центра МВД России, по итогам прошлого года Калмыкия - в тройке регионов, где отмечено наибольшее снижение показателя зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.
Фото: xn--b1aew.xn--p1ai
Другие новости по теме