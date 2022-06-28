В Калмыкии продолжается региональный этап всероссийского конкурса "Спасем жизнь вместе".

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Участники – это авторы социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Итоги подведут 20 февраля.



В федеральный этап попадёт по одной лучшей работе от каждого региона. Отмечу, по данным главного информационно-аналитического центра МВД России, по итогам прошлого года Калмыкия - в тройке регионов, где отмечено наибольшее снижение показателя зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.



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