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8 февраля, 09:49

В Калмыкии продолжается региональный этап всероссийского конкурса "Спасем жизнь вместе".

В Калмыкии продолжается региональный этап всероссийского конкурса "Спасем жизнь вместе".

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Участники – это авторы социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Итоги подведут 20 февраля.

В федеральный этап попадёт по одной лучшей работе от каждого региона. Отмечу, по данным главного информационно-аналитического центра МВД России, по итогам прошлого года Калмыкия - в тройке регионов, где отмечено наибольшее снижение показателя зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.

Фото: xn--b1aew.xn--p1ai

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