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9 ноября, 13:53

Жители Калмыкии в эти дни могут принять участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования

Жители Калмыкии в эти дни могут принять участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования
Она пройдёт до 24 ноября 2023 года во всех субъектах Российской Федерации. Задача общероссийской тренировки по использованию автоматизированной системы «Выборы» и программно - технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - протестировать систему в условиях, близких к реальным в рамках подготовки и проведения выборов в федеральные органы власти.

Принять участие в тренировке могут граждане РФ старше 18 лет, подавшие заявление до 13 ноября на портале «Госуслуги». Сделать это можно только с подтвержденной учетной записью, сопоставленной с регистром избирателей ЦИК России.

Добавим, что Федеральная система ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка в любое удобное время.

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