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9 ноября, 13:49

Участникам СВО в Запорожской и Херсонской областях передали гуманитарную помощь.

Участникам СВО в Запорожской и Херсонской областях передали гуманитарную помощь.
Глава Яшалтинского РМО Алдар Лиджиков рассказал, что помимо большого количества продуктов, которые собрали жители района, участникам СВО передали 6 печек-буржуек и автономный автомобильный отопитель для зимнего периода.

«Ребята с гордостью и большой благодарностью передают вам большое спасибо. И даже несмотря на все трудности, мы не перестанем это делать до тех пор, пока каждый сын, брат, муж и отец не вернется домой с Победой!», — заключил Лиджиков.

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