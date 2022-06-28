Участникам СВО в Запорожской и Херсонской областях передали гуманитарную помощь.

Глава Яшалтинского РМО Алдар Лиджиков рассказал, что помимо большого количества продуктов, которые собрали жители района, участникам СВО передали 6 печек-буржуек и автономный автомобильный отопитель для зимнего периода.

«Ребята с гордостью и большой благодарностью передают вам большое спасибо. И даже несмотря на все трудности, мы не перестанем это делать до тех пор, пока каждый сын, брат, муж и отец не вернется домой с Победой!», — заключил Лиджиков.