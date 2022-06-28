9 ноября, 13:54
Овощеводы Калмыкии собрали 11 тыс. тонн осеннего урожая.
Это картофель и овощи, выращиваемые в открытом грунте. Посевные площади составили около 350 гектаров. Самые большие овощные угодья расположены на территории Яшкульского и Лаганского районов.Смотрите наши видео на YouTube!
Овощеводство активно стимулируется государством. В текущем году калмыцким сельскохозтоваропроизводителям предоставлена субсидия на стимулирование производства овощей и картофеля в размере 3,5 млн. рублей.
Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии
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