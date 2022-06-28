Овощеводы Калмыкии собрали 11 тыс. тонн осеннего урожая.

Это картофель и овощи, выращиваемые в открытом грунте. Посевные площади составили около 350 гектаров. Самые большие овощные угодья расположены на территории Яшкульского и Лаганского районов.

Овощеводство активно стимулируется государством. В текущем году калмыцким сельскохозтоваропроизводителям предоставлена субсидия на стимулирование производства овощей и картофеля в размере 3,5 млн. рублей.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии