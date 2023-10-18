Компания ЛУКОЙЛ в рамках благотворительной акции подарила детям с нарушением слуха – аппараты, рассчитанные на различные степени тугоухости.

Компания ЛУКОЙЛ в рамках благотворительной акции подарила детям с нарушением слуха – аппараты, рассчитанные на различные степени тугоухости. Каждый прибор подобран и настроен в соответствии с потребностями конкретного ребенка. Наша съёмочная группа побывала на церемонии вручения. Подробнее в следующем видеоматериале.