Премьера! "Дуэты"! Второй сезон!

С 18 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» - премьера нового сезона успешного мирового музыкального шоу «ДУЭТЫ». Главная интрига гранд-шоу, в котором участвуют самые популярные артисты страны, - кто скрывается за зеркальной стеной, кто станет для каждого участника неожиданным партнером по дуэту? До самого последнего момента никто даже не догадывается, с кем придется петь знаменитый хит или любимую песню. Скрываться может кто угодно – артист-легенда, подающая надежды звезда, друг, родственник или даже бывшая любовь. Секрет строго соблюдается до самой премьеры, неподдельные эмоции захватывают зрителей, и голоса в дуэте звучат с особенной страстью – так поют, когда внезапно сбывается мечта: спеть вместе именно с этим таинственным исполнителем.

ЛЮБИМЫЕ АРТИСТЫ

В новом сезоне шоу телезрителей ждут встречи с популярными певцами и актерами. И не только! В этот раз среди участников те, кого точно не ожидаешь увидеть на сцене! Своих партнёров по дуэту будут угадывать Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Нонна Гришаева, Алсу, Валерия, Юлианна Караулова, Родион Газманов, Наталья Королева, Александр Маршал, Татьяна Буланова, Алена Апина, Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Денис Майданов, Любовь Успенская, Алика Смехова, Сергей Пенкин, Кристина Орбакайте, Тимур Родригез, Ирина Дубцова, MIA BOYKA, Дава, Зара, Стас Костюшкин, Екатерина Гусева, Алексей Глызин, Саша Савельева и др.



БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ТАНДЕМ

Вести шоу снова будет великолепный тандем - Николай Басков и Сергей Лазарев!

Николай Басков: «Зрителям нравится наше шоу, потому что в нем звучат их любимые песни. Мы вместе здесь поем хиты, которые подхватывает весь зал и потом вся страна. Люди любят наблюдать за эмоциями артистов, им интересно, что связывает их между собой. Артисты искренне рассказывают свои истории зрителям. В этом шоу есть и накал эмоциональный, эффект неожиданности: сами артисты не знают, с кем им предстоит спеть. А кто-то никогда и не встречался на сцене! Все сильно волнуются, ведь им надо исполнить с живым оркестром песню, зачастую не свою».

Сергей Лазарев: «Наш тандем с Колей Басковым проверен уже годами: мы вместе прошли четыре сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», начинаем второй сезон шоу «ДУЭТЫ». Мы друг друга очень чувствуем на сцене, поддерживаем, можем подшучивать друг над другом. Думаю, что не каждому Коля позволяет юморить над собой, так же, как и я. А у нас с Колей это получается по-доброму, иногда очень остро, но интересно. Уникальность этого проекта прежде всего в том, что в нем есть интрига! Артисты действительно не знают до последнего, с кем они поют. И я уверен, что зрители подпевают участникам, сидя у экранов телевизоров, ведь «ДУЭТЫ» – это еще и народное шоу!».

НЕПОВТОРИМЫЕ ЭМОЦИИ

Волнение, удивление, радость, восторг, вдохновение, благодарность, влюбленность – и это не вся палитра эмоций, которую предстоит испытать участникам дуэтов. Тут все по-честному! Живые и неподдельные чувства здесь и сейчас!

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕКОРАЦИИ

Невероятной красоты сцена создана специально для шоу «ДУЭТЫ». По форме своей она напоминает огромный цветок, а декорации поражают своим масштабом. Круглый цилиндр на сцене разделен в центре зеркальной стеной, которая и прячет одного участника от другого.

ЖИВОЙ ОРКЕСТР И ЖИВОЙ ЗВУК

Сцена шоу «ДУЭТЫ» не приемлет фонограммы. В каждом выпуске вживую прозвучат неожиданные вокальные эксперименты под аккомпанемент оркестра. Звездам предстоит исполнить песню, которую, возможно, они раньше слышали только в своих наушниках или пели в караоке, а сделать это под музыку живого оркестра - нелегкая задача. К тому же все музыкальные номера записываются с одного дубля, у артистов нет возможности перепеть песню. Всего один мотор для каждого дуэта!



Смотрите по пятницам в 21:30 на телеканале «Россия» новый сезон музыкального гранд-шоу «ДУЭТЫ».



Выпуски шоу будут доступны на онлайн-платформе СМОТРИМ: https://smotrim.ru/show

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