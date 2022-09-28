Филипп Киркоров, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алсу, Александр Панайотов, Влад Топалов, MIA BOYKA и Люся Чеботина В ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ШОУ «ДУЭТЫ»!

18 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» премьерный выпуск нового сезона успешного мирового музыкального шоу «ДУЭТЫ». Первыми испытают невероятные эмоции на масштабной сцене и попытаются угадать своего таинственного партнера по дуэту –Филипп Киркоров, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алсу, Александр Панайотов, Влад Топалов, MIA BOYKA и Люся Чеботина. Секрет раскроется только в тот момент, когда зеркальная стена взлетит вверх, а до этого все участники будут петь, не видя друг друга и не имея возможности угадать партнера по голосу: звук в наушниках будет специально «зашифрован»! Телезрителей ждут любимые песни, искрометный тандем ведущих Николая Баскова и Сергея Лазарева, а главное - волнующая интрига, кто же за стеной?!



Филипп Киркоров: «Мне хотелось бы видеть за стеной близкого по духу человека, артиста или артистку, который для меня больше, чем просто коллега, а настоящий друг. Для меня любой выход на сцену – это волнительно и ответственно!».



Надежда Бабкина: «Мне партнеров подобрать сложно. Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность! Увидеть, кто за стеной, - очень любопытно! Песня у меня будет мужская, хоровая, казачья, она про волю, про силу, про желание жить. Сейчас год культурного наследия народов России. Это очень важно, чтобы обратили внимание на людей, которые укрепляют и поддерживают нашу генетическую память».



Олег Газманов: «Я участвую в шоу «ДУЭТЫ», потому что решил внести в свою жизнь какую-то непредсказуемость. Реально очень сильно волнуюсь перед выступлением, несмотря на то, что я уже 54 года на сцене! Здесь уникальные декорации, артист находится в замкнутом пространстве, все это в новинку! Очень боюсь, что моим напарником окажется кто-то из молодых артистов: к сожалению, не очень слежу за ними. И вдруг я его не узнаю? Думаю, что за стеной вполне может быть и мой сын Родион, и Анита Цой, и Валерия, или Полина Гагарина».



Алсу: «Я уже участвовала в первом сезоне шоу «ДУЭТЫ», мне очень понравилось, поэтому я с огромным удовольствием согласилась снова спеть дуэтом! Волнения и страха на этот раз меньше. Я специально не гадала и не пыталась выяснить, кто же будет моим партнером, потому что иначе мне самой будет не интересно! Создателям шоу удается сохранять интригу до конца: за кулисами артистов водят разными тропами, за стену заглянуть никак невозможно, в наушниках ты слышишь голос какого-то персонажа из мультиков. Это очень классный проект! Во-первых, это живое выступление с музыкантами и оркестром. Во-вторых, ты исполняешь песню не из своего репертуара – а это прекрасная возможность спеть что-то новое и любимое!».



Влад Топалов: «Я предполагаю, что за стеной может быть моя сестра Алина, Юля Волкова или Лена Катина. Судя по песне, мужчин я исключаю… Этот проект волнительный, потому что это каждый раз невероятные эмоции. Я с удовольствием смотрел первый сезон, в нем участвовали певица Слава с дочкой, Глюкоза с дочкой – это всегда так трогательно! Я в предвкушении, кто же там, за стеной».



Люся Чеботина: «Абсолютно невозможно подглядеть, кто прячется за стеной, а в наушниках слышен карликовый голос, мультяшный, как будто гномик какой-то поет. Это смешно, и надо держать себя в руках, чтобы не рассмеяться! Выступить в этом проекте – это круто! Можно показать себя с разных сторон, как музыканта и как артиста».



Смотрите по пятницам в 21:30 на телеканале «Россия» новый сезон музыкального гранд-шоу «ДУЭТЫ».



Выпуски шоу будут доступны на онлайн-платформе СМОТРИМ: https://smotrim.ru/show



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