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15 ноября, 10:21

В Сарпинском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению ветеринарного врача в совершении служебного подлога.

В Сарпинском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению ветеринарного врача в совершении служебного подлога.
Малодербетовским отделом регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении ведущего ветеринарного врача Сарпинской станции по борьбе с болезнями животных. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, осенью 2022 года обвиняемый, не имея оснований для выдачи документов в безопасности сельхозживотных, принадлежащих его знакомому, изготовил и выгрузил в общий доступ ветеринарные справки и свидетельства, которые содержали заведомо ложные сведения, разрешающие перевозку и продажу мясной продукции за пределами Сарпинского района. Аналогичные преступления обвиняемый совершал в интересах своих знакомых неоднократно. Следователями следственного управления собраны доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемых ему деяний. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.
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