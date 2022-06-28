Председатель Народного хурала Калмыкии Артем Михайлов провел прием граждан.

В адрес спикера поступило 11 обращений. Вопросы касались разных сфер. Жительницы пригородного поселка Аршан сообщила о необходимости приведения в нормативное состояние внутрипоселковой дороги и освещения. На отсутствием электрификации на улице Манкаева пожаловалась элистинка.

Также Председатель обсудил вопросы, связанные с увековечением памяти жителей республики, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле, опустыниванием и выделением субсидий на приобретение жилья для социальных групп населения.