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15 ноября, 10:19

Сегодня журналисты республики отмечают профессиональный праздник – День калмыцкой печати.

Сегодня журналисты республики отмечают профессиональный праздник – День калмыцкой печати.
Праздник объединяет всех, кто своим кропотливым трудом формирует информационное пространство, обеспечивая выполнение одного из главных конституционных прав граждан – свободу слова. Его истоки восходят к моменту выхода первого номера газеты «Ойратские известия» – «Өөрдин зәңг» в 1917 году. И с этого дня началось развитие печатных средств массовой информации в Калмыкии. Сегодня в республике издается более десятка газет и журналов. И, несмотря на активное развитие онлайн-ресурсов, печатные издания продолжают деятельность, внося вклад в сохранение калмыцкого языка.
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