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20 февраля, 09:55

В Прикумской школе Черноземельского района начался капитальный ремонт

В Прикумской школе Черноземельского района начался капитальный ремонт

Сейчас идет работа по зачистке стен, здания подготавливают к внутренним работам. Об этом сообщается в телеграм-канале РМО. Ремонт ведётся в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия". Всего в текущем году обновят 24 школы.

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Фото: Черноземельский район

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