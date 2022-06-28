В Прикумской школе Черноземельского района начался капитальный ремонт

Сейчас идет работа по зачистке стен, здания подготавливают к внутренним работам. Об этом сообщается в телеграм-канале РМО. Ремонт ведётся в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия". Всего в текущем году обновят 24 школы.





Фото: Черноземельский район