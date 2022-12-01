Рустам Термитов из Калмыкии стал чемпионом России по пара-армрестлингу

Спортсмен завоевал золото на прошедших соревнованиях в г. Орёл. Ещё один наш рукоборец Насир Халиков взял бронзу. Об этом сообщает региональный Минспорт.



Сборную Калмыкии представили спортсмены республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта: Рустам Термитов, Арслан Петров, Виктория Надбитова, Насир Халиков, Савр Сарангов, Олег Донцов и юниор Кирсан Ярмошкаев, для которого соревнования подобного уровня стали первыми, и несмотря на волнение он показал хороший результат.



По итогам турнира калмыцкая команда вошла в десятку лучших.



Фото: Минспорта Республики Калмыкия