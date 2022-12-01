Жители Калмыкии продолжают помогать участникам СВО

К Всероссийской акции "Тепло для героя", которая проводится в эти дни в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации, присоединились специалисты Министерства социального развития, труда и занятости Республики. Об этом сообщает служба профильного ведомства.



В акции также приняли участие "серебряные" волонтеры и представители старшего поколения. Собранная гуманитарная помощь доставлена в региональный штаб акции взаимопомощи "Мы вместе" для последующей отправки в зону ведения специальной военной операции.



Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия