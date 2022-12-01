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20 февраля, 09:39
Новости

Жители Калмыкии продолжают помогать участникам СВО

Жители Калмыкии продолжают помогать участникам СВО

К Всероссийской акции "Тепло для героя", которая проводится в эти дни в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации, присоединились специалисты Министерства социального развития, труда и занятости Республики. Об этом сообщает служба профильного ведомства.

В акции также приняли участие "серебряные" волонтеры и представители старшего поколения. Собранная гуманитарная помощь доставлена в региональный штаб акции взаимопомощи "Мы вместе" для последующей отправки в зону ведения специальной военной операции.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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