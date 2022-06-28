В Лагани завершены работы по освещению улиц.

Установлены более 400 светодиодных светильников и щит наружного освещения с узлом учета электрической энергии. Это позволит снизить бюджетные расходы, улучшить условия проживания граждан и обеспечить безопасность дорожного движения. Общая сумма средств на проведенные работы составила более 11 млн. рублей. Модернизация уличного освещения реализована Министерством сельского хозяйства в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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