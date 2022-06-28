Каратистка из Калмыкии Алтана Басангова завоевала первое место на Втором международном турнире по этому виду спорта.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 27 стран мира. Воспитанница Республиканской комплексной спортшколы олимпийского резерва выступила в составе сборной России и заняла 1 место в весовой категории 61 кг. Уже в конце следующей недели Алтане предстоит участие в первенстве России в Южно-Сахалинске. Девушка - мастера спорта по «каратэ», занимается им уже больше 10 лет, сейчас тренируется под руководством Очира Манджиева.

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