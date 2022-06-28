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16 ноября, 08:20

Каратистка из Калмыкии Алтана Басангова завоевала первое место на Втором международном турнире по этому виду спорта.

Каратистка из Калмыкии Алтана Басангова завоевала первое место на Втором международном турнире по этому виду спорта.
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 27 стран мира. Воспитанница Республиканской комплексной спортшколы олимпийского резерва выступила в составе сборной России и заняла 1 место в весовой категории 61 кг. Уже в конце следующей недели Алтане предстоит участие в первенстве России в Южно-Сахалинске. Девушка - мастера спорта по «каратэ», занимается им уже больше 10 лет, сейчас тренируется под руководством Очира Манджиева.
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