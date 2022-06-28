15 миллионов рублей будет направлено на модернизацию Яшалтинской библиотеки.

Учреждение стало победителем по итогам конкурсного отбора минкультуры России. Переезд в обновленное здание планируется в будущем году. Там появится новая мебель, книги, современное оборудование. Об этом сотрудники мечтали давно. Но чтобы воплотить все задумки в жизнь им пришлось выполнить необходимые требования конкурса. Обязателен статус юридического лица. Его получить непросто.

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