21 ноября, 09:19
В хозяйствах республики продолжается инвентаризация поголовья и имущества.
Сотрудники Министерства сельского хозяйства провели пересчет скота в Акционерном Обществе «Сарпа» Кетченеровского района. Как нам сообщили в региональном Минсельхозе, в хозяйстве более 12 тыс. овец, 1700 голов КРС и 56 лошадей. Обеспеченность кормами на зимний период стопроцентная. Осменительная компания близится к завершению. В распоряжение коллектива 30 единиц техники.Вступайте в нашу группу Вконтакте!
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