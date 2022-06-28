В хозяйствах республики продолжается инвентаризация поголовья и имущества.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства провели пересчет скота в Акционерном Обществе «Сарпа» Кетченеровского района. Как нам сообщили в региональном Минсельхозе, в хозяйстве более 12 тыс. овец, 1700 голов КРС и 56 лошадей. Обеспеченность кормами на зимний период стопроцентная. Осменительная компания близится к завершению. В распоряжение коллектива 30 единиц техники.

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