Спектакль «Горе от ума» на калмыцком впервые будет показан на сцене национального театра.

Комедия в переводе знаменитого знатока родного языка Санджи Каляева. Новую постановку режиссера Бориса Манджиева зрители увидят уже в декабре. Пока же молодой коллектив активно репетирует. Артисты стараются наделить каждого персонажа только ему характерными чертами и сделать как можно более реалистичными. Главное - донести до зрителей основной посыл автора. Сюжет построен на конфликте двух мировоззрений. Консервативное, свойственное московским аристократам, не желающим перемен в устоявшемся жизненном укладе. И прогрессивный взгляд нового поколения, жаждущего перемен. Знаменитая комедия Грибоедова актуальна и в наши дни, говорит Манджиев. Сейчас художники, костюмеры работают над новыми образами актеров. Чтобы костюм заиграл на сцене, его создатели должны пустить в ход фантазию, уметь работать с цветом, формой и фактурой.

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