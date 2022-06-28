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21 ноября, 09:17

Годовая инфляция в Калмыкии в октябре увеличилась и составила 4,8%.

Годовая инфляция в Калмыкии в октябре увеличилась и составила 4,8%.
При этом ее уровень по-прежнему остался ниже значений по Южному федеральному округу и России. Как нам сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка, основной фактор ускорения инфляции – увеличение затрат производителей продуктов и поставщиков услуг. Так, например, выросли издержки в мясной промышленности: подорожали импортные препараты, кормовые добавки и оборудование из-за ослабления рубля. Увеличился экспорт баранины, и ее предложение внутри страны сократилось. Как следствие, подорожало мясо и колбасы. Годовой темп прироста цен на услуги в октябре также вырос. А вот цены на непродовольственные товары в октябре повышались медленнее по сравнению с прошлым месяцем. На это в основном повлияло увеличение предложения бензина и дизельного топлива из-за временных ограничений на их экспорт.
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