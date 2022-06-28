Сегодня - Всемирный День борьбы с сахарным диабетом

Эта дата ежегодно отмечается в день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, который сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина – лекарства, спасающего жизнь людям с этим заболеванием.

На сегодняшний день число людей с диагнозом сахарный диабет в России превышает 10 млн. человек. Напомню, больницы Калмыкии получат почти семь миллионов рублей на оборудование.

Средства степной республике, наряду с другими регионами выделят из госказны. На оснащение медучреждений по всей стране Правительство направит около полутора миллиардов рублей. Это позволит приобрести лабораторное оборудование и специальные приборы для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья пациентов.