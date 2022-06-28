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14 ноября, 11:25

В Калмыкии федеральный проект «Чистая вода» решает вопросы водоснабжения сразу двух населенных пунктов Яшалтинского района.

В Калмыкии федеральный проект «Чистая вода» решает вопросы водоснабжения сразу двух населенных пунктов Яшалтинского района.
Речь о райцентре и селе Ульяновское, где раньше вода не отвечала санитарным требованиям и ее использовали в основном для хозяйственных нужд.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта строительство станции очистки, резервуара и других объектов водоподготовки в районе практически завершено. Уже сооружена аккумулирующая емкость, то есть эта накопительная площадка для воды, которая поступает из канала Ростовской области. Она предусмотрена на весь зимний период, когда будет прекращена ее подача.

Программа реализуется в основном за счет федеральных средств.

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